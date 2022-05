Run in Como, al via la tradizionale manifestazione sportiva cittadina. La mezza maratona parte alle 8,30 tra il Tempio Voltiano e il Monumento ai Caduti. Si snoda per 21 chilometri. Il percorso omologato è inserito nel calendario nazionale Fidal. Partenza e arrivo ai Giardini a Lago di Como. Dal cuore della città verso Cernobbio, poi Moltrasio, Carate Urio e Laglio, il borgo conosciuto perfino a Hollywood, dopo la scelta di George Clooney di eleggere Villa Oleandra a sua dimora estiva.

La novità in calendario per questo 2022 è una gara sui 5 chilometri, sempre con partenza dal Tempio Voltiano, a pochi minuti dallo start della mezza maratona. Il percorso è veloce, il giro di boa al km 2,5. Anche la 5 km è omologata a livello internazionale e inserita nel calendario nazionale della Federatletica leggera. Per garantire il passaggio in sicurezza degli atleti sarà inibito con apposita ordinanza il passaggio delle auto nell’area stadio la mattina e chiusa completamente la via Per Cernobbio dalle 8,40 circa alle 9,30.

Oltre che del patrocinio del Comune di Como, le due gare possono contare sul sostegno dei Comuni attraversati dai corridori e da alcuni partner privati.

