Un bambino di 7 anni è rimasto ferito in modo purtroppo grave in un incidente avvenuto pochi minuti prima delle 8 a Torno, in via Roma. Dalle prime informazioni, il piccolo era in sella a una vespa condotta dal papà. La moto, per cause ancora da chiarire si è scontrata con una Renault Twingo.

Nell’impatto, il piccolo ha riportato un serio trauma a una gamba e un trauma cranico. E’ stato trasportato al Sant’Anna in condizioni serie, ma fortunatamente era cosciente e non è in pericolo di vita.

Per i soccorsi sono intervenute l’ambulanza e l’automedica, oltre ai carabinieri di Como che stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente.