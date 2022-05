Due feriti questa mattina in un incidente che ha coinvolto due moto e un’auto a Tavernola, in via Conciliazione. La strada, come segnala la polizia locale di Como, nel tratto interessato è stata temporaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia.

L’incidente è avvenuto attorno alle 8.30, per cause ancora da chiarire. La vettura coinvolta, secondo le prime informazioni sarebbe finita in un dirupo. Un salto di alcuni metri. Rapidi i soccorsi con l’ambulanza e, inizialmente anche l’elicottero del 118, che poi è stato fatto rientrare.

Al lavoro anche i vigili del fuoco, oltre agli agenti della polizia locale. Due i feriti, che fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni.