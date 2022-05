Borsino Immobiliare di Como: il 2021 sia a livello nazionale che provinciale ha visto un aumento delle vendite immobiliari. Non si è ancora tornati agli anni della massima crescita 2006/2007 ma i valori si stanno avvicinando abbastanza velocemente.

Oggi le prime anticipazioni in attesa di conoscere tutti i dati del Borsino Immobiliare di Como e provincia che saranno presentati domani pomeriggio nel capoluogo presso l’hotel Sheraton.

Dopo due anni di pandemia c’è una nuova visione degli immobili. Nel capoluogo il maggior numero di richieste riguarda abitazioni dai 40 ai 105 metri quadri, in provincia tra i 60 e 140 metri quadri, possibilmente con terrazzi o giardini.

Chi compra guarda di più alla qualità, i prezzi soprattutto nell’ultimo periodo sono in crescita così come i tassi dei mutui, con quelli a tasso variabile ora in netto aumento.

La casa torna bene rifugio, in molti scelgono di investire nel mattone date le incertezze del periodo. Acquisti che non si limitano solo al centro città ma che si concentrano sempre di più fuori provincia dove si scelgono abitazioni con spazi più ampi con budget più accessibili.

Prime case ma non solo, c’è una riscoperta del lago soprattutto da parte degli italiani che lo scelgono per le seconde case. Decollano gli affitti e non solo per turismo.

Trovare una casa in locazione è quasi un miraggio.

