Raccolta differenziata a Como: la distribuzione annuale dei sacchi inizierà lunedì 23 maggio e terminerà sabato 9 luglio.

I cittadini di Como, per poter ritirare il kit, dovranno presentarsi nella settimana indicata in base al quartiere (o zona) di appartenenza. I primi a partire nella settimana dal 23 al 28 maggio saranno i residenti di Camerlata e Rebbio. (Qui il calendario completo)

É possibile incaricare un parente o un conoscente tramite delega scritta o consegnando al delegato la propria tessera Ecopass da esibire al momento del ritiro del kit.

In caso di delega, i kit possono essere ritirati, a scelta, nella settimana prevista per chi delega o nella settimana prevista per chi è stato delegato (se residente a Como), il quale potrà ritirare allo stesso tempo anche il proprio kit.



Bisognerà recarsi nella sede di via Somigliana a Como.

Il kit distribuito



50 sacchi in polietilene di colore trasparente per la raccolta dell’indifferenziato

100 sacchi in polietilene colore giallo semi-trasparente per la raccolta degli imballaggi in plastica

100 sacchi di carta per la raccolta dell’organico

Tutte le informazioni sono a disposizione sul sito di Aprica, la società che gestisce la raccolta rifiuti a Como.