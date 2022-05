Torna il Rally della Valle Intelvi. L’appuntamento con l’evento automobilistico sulle strade del Comasco è fissato per sabato 21 e domenica 22 maggio. Oggi la presentazione della manifestazione a Blessagno, alla presenza di organizzatori, stampa ed esponenti delle istituzioni, in particolare gli amministratori del territorio.

Le iscrizioni all’evento sono ancora aperte. La gara è aperta sia alle vetture moderne che a quelle storiche. Il programma prevede, dopo le verifiche, lo shake-down (la prova delle vetture in assetto da gara) sabato 21 maggio sul tratto “Alpe Grande” dalle 10.30 alle 14 (strada chiusa dalle 9 alle 14.15). La partenza sarà da San Fedele alle 16 dello stesso giorno. Sempre al sabato sono in calendario due passaggi sullo stesso tratto, “Bolla” alle 16.21 e alle 20.22 (6,1 chilometri). Si tratta del percorso “Alpe Grande” utilizzato nel Rally Aci Como-Etv, ma in senso contrario. La strada sarà chiusa dalle 15 alle 23.30. Tra i due passaggi è comunque prevista una riapertura per tutelare le persone residenti nella zona.

Si riparte poi alla domenica con ulteriori sei prove speciali: “Caslè” alle 8.51, 12.47 e 16.43 e “Tellero” alle 9.22, 13.18 e 17.14. “Caslè” (4,5 chilometri) si trova nella zona di Ramponio Verna, con chiusura della strada al traffico dalle 7 alle 19.30. La “Tellero” (9 chilometri) è sul percorso Laino-Ponna (chiusura dalle 7.30 alle 20.30). Anche in questo caso, con la collaborazione delle forze dell’ordine e dei commissari di gara, tra una prova e l’altra sarà comunque effettuata una riapertura. L’arrivo finale, con la premiazione, è in calendario domenica 22 maggio nella piazza di San Fedele Intelvi.

Per organizzare questa gara è stata rifondata la storica scuderia Valle Intelvi Corse, la cosiddetta Vc, che si avvale del supporto del promoter varesino Andrea Sabella. L’evento è alla sua quattordicesima edizione, visto che si proseguirà nel solco della manifestazione organizzata in passato da Enrico Manzoni, scomparso nell’aprile del 2020. Proprio a Manzoni e all’imprenditore Nando Prada è stato dedicato questo evento, che riparte nel solco della tradizione, ma che guarda al futuro, per il rilancio turistico del territorio.