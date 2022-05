Cantù fallisce il primo match point a disposizione per superare il turno dei playoff con un netto 3-0. E’ Forlì infatti ad aggiudicarsi gara 3 e si tornerà dunque in campo sabato 14 per gara 4. Alla Uniero Arena finisce 76-72 per i padroni di casa, che si portano così sul 2-1.

Tanti i tifosi canturini presenti per sostenere i giocatori anche nella trasferta infrasettimanale. L’Acqua S.Bernardo parte bene ma Forlì reagisce subito e il primo quarto si chiude 19-19. Nella seconda frazione Cantù si porta avanti e alla pausa lunga il risultato è di 48 a 38 per Cantù.

I brianzoli però non ripartono al meglio al rientro dagli spogliatoi e i padroni di casa recuperano e sorpassano gli avversari. Al 30’ padroni di casa avanti 62 a 58. Il quarto e ultimo periodo i padroni di casa restano in vantaggio fino al 72 pari conquistato da Cantù a un minuto dalla conclusione. La vittoria però è di Forlì, che nel finale tiene il controllo e chiude 76-72.

Così coach Marco Sodini dopo la sconfitta in Gara 3 contro Forlì, nei quarti di finale playoff di Serie A2: “Sui 40 minuti credo Forlì abbia meritato di vincere questa partita ed è indiscutibile far notare i meriti dei miei avversari prima di parlare dei difetti di Cantù per cui, giustamente, sono chiamato io a rispondere“, dice l’allenatore.

“La mia concentrazione è già orientata su Gara 4 e su come prepararla – conclude Sodini – Adesso ripartiamo senza però resettare tutto, perché alcune cose buone le abbiamo fatte. Nei playoff bisogna mettere in campo sempre il 100%, il 99% non è sufficiente, specie contro una squadra forte e molto ben allenata come Forlì. L’obiettivo in una serie è vincere 3 partite, ce ne manca sempre una; quindi, sabato avremo un’ulteriore possibilità”.