A fine maggio termineranno i lavori sull’autostrada A9 ma si tratta soltanto di una breve tregua. L’incubo traffico tornerà appena si concluderà la pausa estiva. Il cantiere infatti riprenderà gli interventi a partire da settembre.

Como paralizzata dal traffico

Intanto anche oggi si registra l’ennesima giornata di code e disagi per gli automobilisti comaschi. Puntuale, come accade da giorni, anche oggi la viabilità ha subito rallentamenti all’ingresso nord della città, soprattutto in via Bixio e l’immancabile via Borgovico nuova.

La combinazione dei lavori sull’autostrada A9 e dei cantieri aperti a Como rischia ogni giorno di paralizzare la città. Attraversare il capoluogo lariano intorno alle 18 di sera è diventato ormai impossibile.

Le diverse amministrazioni a capo della città nel corso degli anni non sono ancora riuscite a trovare una corretta gestione della viabilità cittadina.

Quanto sta accadendo mette in luce la mancanza di una programmazione e visione degli eventi: l’apertura di un cantiere cittadino in una zona considerata a rischio caos dalla stessa amministrazione in concomitanza con gli interventi sull’autostrada – annunciati e programmati da tempo e che dirottano il traffico pesante in città – ha di fatto generato la situazione in cui la città è piombata da giorni: code, rallentamenti e traffico intenso nelle ore di punta. Disarmante la risposta arrivata da Palazzo Cernezzi: “Finché sarà presente il cantiere in autostrada quella zona della città è a rischio caos”,

La conferma della fine del cantiere sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso arriva da Autostrade per l’Italia che ribadisce che i lavori saranno sospesi il 25 maggio con l’obiettivo di ripristinare la viabilità prima della festa dell’Ascensione in Svizzera quando in molti sceglieranno di attraversare il confine per una gita o una breve vacanza.

Ad andare avanti invece saranno i lavori su via Borgovico vecchia. A maggio si chiuderà la prima fase di lavori che prevede la riqualificazione della rete dell’acquedotto. Successivamente partiranno i lavori ai sottoservizi nella via e in particolare gli allacci di acqua e gas. Il cantiere – secondo le previsioni dell’amministrazione cittadina – durerà un intero anno.