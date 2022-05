Diritto allo studio e difficoltà a pagare la retta. L’università dell’Insubria ha lanciato un nuovo sistema contributivo. “Per una famiglia l’esborso può essere elevato. Magari troppo. Per qualcuno purtroppo rappresenta un problema” dice un ragazzo che questa mattina si è presentato al polo di Sant’Abbondio a Como per partecipare all’open day dell’Università dell’Insubria.

Il nuovo sistema contributivo

Un terzo degli studenti, con la riforma delle tasse universitarie, rientra nella “no tax area” e dal prossimo anno accademico, premio al merito per i più bravi. La No Tax Area è stata estesa a Isee fino a 22mila euro. Questo significa che chi ha un Isee al di sotto dei 22mila euro per frequentare l’università paga solo la tassa di iscrizione di 156 euro: godrà di questa agevolazione circa un terzo della popolazione studentesca, il 32 per cento. Il contributo cresce poi in modo progressivo fino ai 65mila euro di Isee e si attesta sull’importo massimo di 3800 euro, fisso, per chi supera i 70mila euro di Isee. Sono state apportate diminuzioni significative anche per le fasce Isee 22-25mila, 25-30mila e 30-35mila euro, con risparmi medi del 73.4%, 33.9% e 27.4% rispetto a quest’anno. Questo significa, dal punto di vista complessivo, che in termini di tasse universitarie versate all’Insubria gli studenti risparmieranno circa 1 milione di euro. Ma c’è spazio anche per il merito. A partire dal prossimo anno accademico, il premio al merito si tradurrà in uno sconto di 350 euro a vantaggio del “top” 20% degli studenti di ogni anno di corso di ciascun corso di laurea: l’ateneo ha stanziato circa 300mila euro.

Numeri positivi per l’open day

Quest’anno sono stati 400 i partecipanti all’Open day delle lauree magistrali dell’Università dell’Insubria. Il 70% in più rispetto allo scorso anno. Durante l’Open Day, presentata anche la novità del prossimo anno accademico: la laurea magistrale in Hospitality for sustainable tourism development che, con sede a Como, completamente in lingua inglese, si propone di formare i futuri manager del turismo con attenzione alla sostenibilità e alla tradizione culturale.