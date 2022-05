Furto in città, due 13enni fanno bloccare l’autore. I ragazzini, derubati mentre erano in piazza Vittoria a Como, hanno inseguito e fermato il presunto responsabile e hanno intanto chiesto l’intervento della polizia, permettendo agli agenti di bloccare il sospettato, denunciato poi per furto aggravato.

Dopo essersi allontanati dalla piazza, uno dei due amici si è accorto di non avere più il borsello. Sono tornati indietro e hanno notato un uomo che stava rovistando nel marsupio del ragazzino. L’uomo ha cercato di fuggire, ma gli adolescenti lo hanno seguito e hanno allertato le forze dell’ordine. I giovani si sono fatti restituire le cuffiette e 20 euro rubati dal borsello e hanno poi indicato agli agenti il sospettato, un 47enne senza fissa dimora, bloccato in via Mugiasca. L’uomo è stato portato in questura e denunciato per furto aggravato.