Gattuso guiderà il Como 2022-2023.. Dopo le indiscrezioni la conferma. Attraverso i suoi “social” il Como 1907 ha confermato la prosecuzione del rapporto con l’allenatore Gattuso. Il suo contratto, in realtà, già scadeva nel 2023. Ma nelle scorse settimane non sono comunque mancate una riflessione e una valutazione rispetto all’opportunità di andare avanti. Preso atto della disponibilità comune a continuare, ora è stata ufficializzata la conferma del tecnico.

Nato a Como il 14 giugno del 1968, Giacomo Gattuso è cresciuto come calciatore nel vivaio del Como. Da giocatore ha militato anche con Spal, Salernitana, Saronno, Catania, Novara e ha appeso le scarpette al chiodo nel 2002 dopo aver giocato con la Canzese. La sua carriera di tecnico ha preso il via lo stesso anno proprio nella Canzese. Poi le esperienze tra Novara e Como. Sul Lario la “prima” è stata nel torneo 2005-2006 in serie D, terminato con l’eliminazione degli azzurri ai playoff.

Il ritorno a Como nell’estate del 2020 come vice di Marco Banchini in serie C. Poi, dopo l’esonero di quest’ultimo, la promozione ad allenatore titolare, con il primo posto e la promozione in sere B. In questa stagione Gattuso ha guidato i lariani alla conquista della salvezza con largo anticipo. Ora la scelta ufficiale: Gattuso guiderà il Como 2022-2023.

