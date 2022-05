Giulia Pelagatti, la velina mora sul Lario. Un nuovo personaggio della televisione si aggiunge ai volti noti – italiani e stranieri – che negli ultimi giorni si sono fatti vedere nel Comasco. Sul social Instagram Giulia Pelagatti ha infatti pubblicato una sua foto ambientata, genericamente, sul lago. Un primo piano che non fa capire il luogo esatto della meta della velina di “Striscia la notizia”, che si è limitata a corredare l’immagine con la scritta “Baby woman”. In ogni caso una nuova occasione di promozione per il Lario attraverso una “vip” del piccolo schermo.

Giulia, toscana di Prato, è nata il 5 aprile del 1999. Il suo debutto in televisione è stato nel 2016: nella scuola di Amici di Maria De Filippi (Canale 5, stagione 2016-2017). Da quel momento è stata scelta per il corpo di ballo di diversi programmi televisivi: Celebration (Raiuno, 2017), Music (Canale 5, 2017), Domenica In (Raiuno, 2018), The Voice (Raidue, 2018), 55 Passi nel sole (Canale 5, 2019), Colorado (Italia 1, 2019), Concerto di Natale in Vaticano (Canale 5, 2019), Enjoy (Italia 1, 2020), Il Cantante mascherato (Raiuno, 2021) e Felicissima Sera (Canale 5, 2021). Appassionata di sport, ama in particolare nuoto, pattinaggio, karate, ginnastica artistica e ritmica.

