Precipita in montagna, comasco perde la vita. Un escursionista lariano di 63 anni ha perso la vita oggi in Valchiavenna. L’uomo è precipitato nel vuoto per alcune centinaia di metri mentre era con alcuni amici sul Pizzo Truzzo, tra Chiavenna e Madesimo. L’incidente è avvenuto a circa 2700 metri di quota nel territorio di San Giacomo Filippo.

Con altre persone, il comasco stava percorrendo una parte esposta in cresta, sul versante ovest, quando è precipitato. Nella zona è presente la neve e la dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione. Gli amici che erano con il 63enne hanno dato subito l’allarme. E’ intervenuto l’elisoccorso di Areu, l’Agenzia dell’Emergenza e Urgenza. Allertati anche i tecnici della stazione di Chiavenna del Soccorso alpino e i militari del Sagf, il soccorso alpino della Guardia di finanza di Madesimo. Per l’escursionista purtroppo non c’è stato nulla da fare.