Maltrattamenti e atti persecutori, due arresti nelle ultime ore in provincia di Como. Due uomini fermati dai carabinieri di Cantù e Como e portati in cella al Bassone con l’accusa di violenze e stalking alle mogli. Coinvolti in un caso anche il figlio e nell’altro la suocera.

La lettera

“Ho paura che il mio ex mi uccida”, aveva scritto in una drammatica lettera inviata al Corriere della Sera una donna comasca, un medico che, che ha denunciato le violenze fisiche e psicologiche subite dal marito. “Spero di non diventare l’ennesimo titolo sul giornale, l’ennesimo femminicidio”, aveva scritto la donna.

Inizialmente, la procura di Como, al termine delle indagini aveva chiesto l’archiviazione.

Le indagini

Nelle scorse settimane però, nuovi episodi segnalati dalla donna, altre violenze subite da lei e anche dalla madre e da altri familiari hanno spinto la procura a riaprire il caso. Due in particolare gli episodi che hanno portato, il 13 maggio scorso, poco prima della pubblicazione della lettera della donna a una richiesta di custodia cautelare. L’ex marito della vittima, un professionista 50enne che dopo la separazione si è trasferito nel Triangolo Lariano, avrebbe danneggiato la macchina della ex suocera. In un’escalation di violenza avrebbe poi pagato un uomo per andare a minacciare e picchiare la stessa ex suocera. Il giudice per le indagini preliminari Carlo Cecchetti ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare, eseguita questa mattina dai carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno effettuato le indagini. L’uomo è accusato di maltrattamenti e atti persecutori.

Il caso di San Fermo

Nelle stesse ore, i carabinieri della compagnia di Como hanno arrestato a San Fermo della Battaglia un uomo di 43 anni accusato di atti persecutori nei confronti della moglie e maltrattamenti in famiglia. L’uomo si stava separando dalla moglie e in molteplici occasioni avrebbe minacciato e insultato la donna, oltre al figlio. Un mese fa l’uomo si era barricato in casa ed era stato necessario l’intervento dei carabinieri. E’ in carcere al Bassone.