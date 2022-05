Attacchi hacker alle Ats e Asst. I responsabili di Aria Lombardia sono stati ascoltati oggi nella Commissione Regionale Bilancio. Oggetto dell’audizione i molteplici attacchi informatici recentemente subiti dalle reti regionali delle ATS e ASST. La richiesta di audizione è stata presentata dal consigliere regionale comasco del Movimento 5 Stelle Raffaele Erba, secondo il quale, in seguito agli interventi in aula, sarebbe emerso “un quadro decisamente critico, relativamente al livello di sicurezza informatica delle reti sanitarie regionali”. Fra le problematiche più rilevanti vi sarebbe quella legata alla formazione del personale: proprio il fattore umano sarebbe stato infatti indicato come variabile significativa all’interno dei processi che conducono alle falle del sistema. “Assurdo -commenta Erba- che Regione Lombardia in tal senso, nonostante i numerosi nostri appelli, non abbia agito per tempo”. La norma che regola la sicurezza dei dati esiste dal 2003 ma per il consigliere pentastellato, sembrerebbe che poco sia stato fatto per applicarla a livello strutturale. Durante l’audizione in merito agli attacchi hacker sarebbe anche stata sottolineata la necessità di ingenti investimenti. “Il ritardo relativo all’analisi delle criticità lascia sbalorditi -continua Erba-. Ad esempio, l’Asst di Lecco è stata attaccata a fine dicembre 2021, l’analisi su quanto accaduto è stata conclusa solamente oggi”. “Purtroppo, constatiamo l’evidente incapacità di Regione Lombardia di gestire la sicurezza dei dati e l’innovazione informatica”, conclude il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Rileggi: Attacco all’Ats Insubria, possibile furto di dati personali CLICCA QUI