Il 12 giugno, la data in cui sono fissate le elezioni per votare il prossimo sindaco di Como. I cittadini sottopongono all’attenzione degli otto candidati diversi temi. Le aree dismesse -come l’area dell’ex Ticosa- e la loro riqualificazione. Ma è prioritaria per molti anche la questione delle paratie e della viabilità e dei trasporti.

Alle urne, generazioni differenti. Giovani e meno giovani chiedono alla prossima amministrazione che non dimentichi i bisogni di nessuno. Per la Como del futuro, c’è poi chi spera in un lungolago più curato così come una maggiore attenzione alle periferie.