Elezioni Elezioni Rovello Porro: sono due i candidati sindaco in lizza a Rovello, uno dei 15 Comuni della provincia di Como al voto il prossimo 12 giugno, insieme al capoluogo lariano.

Sfida a due dunque tra il sindaco uscente Paolo Pavan, con la lista “Per Rovello – Pavan Sindaco”, sostenuta dalla Lega e il candidato sindaco Marco Volonté, con la nuova lista civica “L’Unione fa Rovello”.

“Mi candido per portare avanti il lavoro svolto in questi cinque anni di mandato – ha spiegato Pavan – Puntiamo a riaprire la casa di riposo Opera Pia Carcano per gli anziani della città con l’obiettivo di farla diventare una social house”. Poi aggiunge: “Inoltre Rovello ha bisogno di una rivalutazione del centro storico che preveda la sistemazione delle strade e nuovi arredi urbani”.

Sicurezza e decoro urbano anche per il candidato sindaco Marco Volonté. “Siamo un nuovo gruppo civico che ha deciso di mettersi in gioco perché il paese è in declino – ha detto – In primo piano è importante mettere in atto una riprogettazione del centro storico fortemente degradato. Puntiamo alla riapertura di alcuni servizi venuti meno durante gli ultimi cinque anni”. Infine ha concluso: “Occorre aumentare la sicurezza in città e i servizi alla persona”.