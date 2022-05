Escursionista comasco precipita in montagna e perde la vita. Giuseppe Roncoroni, di Casnate con Bernate, ha perso la vita ieri in Valchiavenna. L’uomo è precipitato nel vuoto per alcune centinaia di metri mentre era con alcuni amici sul Pizzo Truzzo, tra Chiavenna e Madesimo. L’incidente è avvenuto a circa 2.700 metri di quota nel territorio di San Giacomo Filippo.

Sui social il cordoglio di molti amici e appassionati – come lui – di montagna. La maggior parte delle fotografie postate lo ritrae felice sui sentieri o in cima alle vette.

Dinamica in fase di ricostruzione

In base a quanto è emerso con altre persone, il comasco stava percorrendo una parte esposta in cresta, sul versante ovest, quando è precipitato. Un volo di alcune centinaia di metri. Nella zona è ancora presente la neve e la dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione. Gli amici che erano con il 63enne hanno dato subito l’allarme.

E’ intervenuto l’elisoccorso di Areu, l’Agenzia dell’Emergenza e Urgenza. Allertati anche i tecnici della stazione di Chiavenna del Soccorso alpino e i militari del Sagf, il soccorso alpino della Guardia di finanza di Madesimo. Per l’escursionista purtroppo non c’è stato nulla da fare. Trattandosi di una zona impervia anche il recupero del corpo è stato complesso.