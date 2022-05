Vandalismi sulle auto ad Albese con Cassano: presto potrebbe arrivare una telecamera mobile nella zona presa di mira per cercare di risalire ai responsabili ma, per il futuro, non si esclude una videosorveglianza fissa. A dirlo il sindaco Carlo Ballabio che non nasconde la preoccupazione per quanto accaduto nelle scorse settimane.

Dopo le prime denunce dello scorso mese di marzo per i danni alle auto in sosta nei parcheggi gratuiti, nuove segnalazioni sono arrivate a inizio maggio. Chi lavora in zona e utilizza i posteggi pubblici non è sereno. I vandalismi ripetuti, con modalità simili, sono concentrati in particolare nella zona di via Roncaldier. Le macchine, dai primi accertamenti, potrebbero essere state rovinate probabilmente anche con l’utilizzo di una sostanza acida o di una fiamma.

Nell’area finita sotto ai riflettori è possibile lasciare la macchina gratuitamente e senza limiti di tempo. Proprio per questo è utilizzata quindi da numerosi automobilisti che lavorano nella zona.

Le parole del sindaco

“Si era verificato qualche episodio simile già qualche anno fa, poi più nulla e si pensava ad una bravata visto che nelle vicinanze c’è anche una scuola”. Spiega il sindaco Ballabio. “Comprendo i timori degli automobilisti. Abbiamo dei mezzi per sorvegliare la situazione. Mi confronterò con il comandante della polizia locale e valuteremo se posizionare una telecamera mobile (le fototrappole) per valutare cosa accade e se tornano in azione i vandali”.

“In questo caso non funzionerebbe come deterrente perché non è visibile ma aiuterebbe a rintracciare i responsabili”. Aggiunge il primo cittadino. “Per il futuro non escludiamo altre valutazioni. Nell’economia generale della sicurezza del territorio si può pensare di estendere la videosorveglianza, anche se l’iter burocratico è più lungo e complesso” conclude Ballabio.