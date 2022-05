Ricoveri in calo in Lombardia e tasso di positività al 10,5%. Nelle ultime 24 ore, in provincia di Como i nuovi casi accertati sono stati 183. Il bilancio settimanale dell’Ats Insubria per il territorio della provincia di Como indica un totale di 2045 casi dal 13 al 20 maggio, con un indice di trasmissibilità sotto la soglia epidemica di 1.

In regione, il bollettino di oggi segnala 33.517 tamponi effettuati e un totale di 3.539 nuovi positivi. Diminuiscono di due unità i ricoverati nelle terapie intensive, 35 in totale. Nei reparti calano invece di 33 i degenti, che sono oggi 830. In Lombardia ancora 15 vittime.

L’Ats Insubria segnala per la provincia di Como “una diminuzione sia dei nuovi contagi che del numero di tamponi effettuati”. “L’indice di trasmissibilità ha un valore inferiore a 1 e questo indica la fine della espansione epidemica”, sottolinea l’Ats, che conferma come il numero di ricoverati non appare aumentato. “Ricordiamo le opportune misure di prevenzione del contagio, specialmente negli ambienti chiusi e con scarsa areazione – l’appello dell’Ats – al fine di non avere innalzamenti della curva epidemica in vista del periodo estivo”.