La convocazione della Conferenza dei servizi segna un passo avanti dell’iter per la realizzazione del nuovo palazzetto di Cantù. L’opera è attesa da decenni in Corso Europa, nella Città del Mobile. Cantù Next, la società che ha come obiettivo la realizzazione della Nuova Arena ha confermato la volontà di proseguire nella realizzazione dell’opera.

Cantù Next

“La convocazione della Conferenza dei servizi sul progetto definitivo della Nuova Arena di Cantù – fa sapere la società – è un altro passo fondamentale nel processo di compimento dell’opera. Questo conferma la volontà dei soci di Cantù Next e dell’Associazione Temporanea di Imprese di proseguire con impegno e determinazione nell’opera di realizzazione della nuova Arena”. “Pur in un momento di complicata congiuntura economica a livello globale – si legge ancora in una nota – l’intenzione della compagine è di portare a compimento un’opera non solo importante per il futuro della Pallacanestro Cantù, ma che potrà rappresentare un’occasione di sviluppo sociale ed economico per l’intero territorio al termine di un periodo difficile come quello che stiamo vivendo”.

Il progetto

La futura Arena dovrebbe sorgere in Corso Europa. Nella stessa area dal 1990 a oggi sono stati già avviati due tentativi di costruzione di altrettante strutture, poi naufragati. L’attuale progetto prevede l’implementazione di differenti scenari in direzione di una sempre più spiccata polifunzionalità dell’impianto.

L’arena potrà infatti ospitare, oltre alle partite di basket, convention, spettacoli, fiere, concerti, molteplici eventi sportivi indoor, attività sociali di ogni genere. Grazie alle ultime modifiche anche una pista del ghiaccio che potrà essere utilizzata sia per manifestazioni agonistiche sia per qualsiasi show.