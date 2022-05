In vista dell’estate, per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Cantù è stata disposta una rimodulazione dell’attività di ricovero. Nei mesi estivi si registra una naturale e consueta riduzione dell’ospedalizzazione pediatrica – già nel corso delle ultime settimane a fronte di otto posti letto disponibili non si sono verificati ricoveri. Per questo motivo, il servizio verrà riorganizzato in modo più funzionale.

Dall’Ospedale fanno sapere che verrà mantenuto attivo il Pronto Soccorso pediatrico sulle 24 ore, sette giorni su sette. È anche confermata tutta l’attività di chirurgia pediatrica che viene svolta in Day Surgery nella sede di via Domea. Verrà però dato spazio all’attività specialistica pediatrica e per quanto riguarda il personale medico/infermieristico, a turno, sarà, impegnato in nuove attività di formazione in vista di ulteriori offerte specialistiche che verranno avviate a partire dal mese di settembre.

Verrà rafforzata l’interazione con il reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Anna Centro per il bambino fragile Fondazione Mariani; è allo studio anche un progetto per un’offerta di accesso facilitato in regime di Day Hospital su richiesta dei pediatri di libera scelta del territorio canturino per quei pazienti che necessitino di approfondire, con esami strumentali e/o di laboratorio, problematiche cliniche non di emergenza. Questo perché l’intento è di assicurare una risposta pronta ed efficace, evitando possibili accessi inappropriati al Pronto Soccorso.

Per quanto riguarda, infine, il personale infermieristico, in parte sarà momentaneamente destinato a supporto di altri reparti. Eventuali ricoveri saranno accolti dal reparto di Pediatria a San Fermo della Battaglia.