Elezioni amministrative a Barni, paese del Triangolo lariano. Due le liste civiche in corsa per il Comune. Sfida elettorale tra conoscenti perché entrambe le liste e i candidati sindaco si dichiarano in continuità con l’amministrazione uscente guidata dal sindaco Mauro Caprani.

Daniela Gerosa

Da una parte la candidata sindaco Daniela Gerosa con la lista “Arcobaleno per Barni” e dall’altra il candidato sindaco Francesco Rusconi con “La torre civica”.

“Siamo in continuità col gruppo uscente – dice Gerosa, 45 anni, residente ad Asso e una laurea in scienze politiche e relazioni internazionali – Un’amministrazione uscente operosa che lascia un patrimonio di finanziamenti legati alle opere pubbliche che andranno realizzate. L’obiettivo principale è proprio la realizzazione delle opere già finanziate – e aggiunge – Inoltre, con l’acquisizione di nuove risorse finanziarie provenienti dai fondi del PNRR, si vorrebbero attuare investimenti tarati sugli effettivi bisogni dei cittadini”.

Francesco Rusconi

Francesco Rusconi, consigliere e vicesindaco, assessore uscente della giunta Caprani. “Barni ci viene consegnata in una situazione idilliaca – spiega Rusconi – Dobbiamo impegnarci a portare a termine le opere per cui sono già stati stanziati i finanziati per i progetti. A breve infatti arriverà un nuovo parcheggio e sarà sistemato il lavatoi”. Tra gli obiettivi futuri Rusconi dice: “Vorrei creare delle aree attrezzate all’aperto per praticare lo sport, magari nell’area vicino al campo sportivo”.