Secondo Elisabetta Patelli, rappresentante e candidata consigliere a Como per Europa Verde, a Como la media dei passeggeri per auto è 1,23 persone per veicolo. “Questo trend va invertito con un cambiamento strutturale importante , ma sono utili anche altre azioni a breve e medio termine. Una di queste è la proposta di Biciplan – dice Patelli – una rete continua e sicura di piste ciclopedonali che comincia aprendo semplicemente i varchi del parco del San Martino sulla Cappelletta e nei vari quartieri (via Verga a Lora , via Castelnuovo e via Fornace a Como per fare un esempio). Nel parco esistono già percorsi ciclopedonali interni che potrebbero riconnettere Lora , Albate. Camerlata, Muggiò con i principali poli cittadini quali Università/Setificio , le stazioni ferroviarie, le caserme , il Sant’Anna vecchio , l’autosilo val Mulini e la città murata”.