Stop all’alcol all’aperto nelle zone calde della città. Alessandro Rapinese – candidato sindaco di Como per l’omonima lista civica – torna a mettere l’accento sulla sicurezza in via Anzani. O meglio, sulla mancanza di sicurezza.

“Utilizzerò tutte le leggi, gli strumenti e il personale di cui la nostra splendida Repubblica è dotata per mettere i balordi sotto torchio – scrive Rapinese – Lo farò in maniera progressiva fino a quando non avranno capito che a Como rigare dritto è l’unica possibilità. Dal primo giorno nelle zone calde del nostro Comune vieterò il consumo di alcolici all’aperto e collaborerò con Questore e Prefetto affinché ogni balordo abbia al suo fianco, in divisa o in borghese, un angelo custode pronto a fargli apprezzare l’efficienza con la quale la Repubblica sa garantire la serenità alla propria cittadinanza”.