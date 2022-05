Autobus turistici e mezzi pesanti, da domani sulla statale Regina entra in vigore l’ordinanza che limita i passaggi nel tratto compreso tra Colonno e Ossuccio. In sintesi, il mattino, dalle 6.30 alle 14, il transito è vietato in direzione Como. Viceversa, dalle 14 alle 19.30, i veicoli con una lunghezza superiore a 9,1 metri non possono viaggiare dal capoluogo lariano verso Tremezzo.

Il provvedimento, definito dall’Anas in un’ordinanza, è pensato per ridurre il più possibile il rischio di caos nelle strettoie di Colonno, Sala Comacina e Ossuccio. In questi punti, l’eventuale incrocio tra mezzi pesanti e autobus che viaggiano in direzioni opposte rischia inevitabilmente di creare intoppi e blocchi della circolazione.

L’ordinanza

L’ordinanza che regola il transito dei mezzi di lunghezza superiore a 9,1 metri entrerà in vigore domani e sarà valida fino al 31 ottobre prossimo. Sono esclusi dalle limitazioni le forze dell’ordine, i mezzi di soccorso, gli autobus del servizio pubblico, i veicoli della raccolta rifiuti e che effettuano lavori per l’Anas. Eventuali, ulteriori richieste di deroghe devono essere presentate alla polizia locale di Tremezzina.

Gli osservatori del traffico

Domani intanto, sulla statale Regina torneranno in servizio anche gli osservatori del traffico, che vigileranno sui punti maggiormente a rischio caos. Un ulteriore aiuto dovrebbe arrivare anche da un nuovo semaforo intelligente che entrerà in funzione nella strettoia di Ossuccio per regolare il passaggio dei mezzi pesanti

La polizia locale

“L’ordinanza e gli osservatori del traffico permetteranno di regolamentare il traffico nel tratto tra Colonno e Ossuccio – sottolinea il comandante della polizia locale di Tremezzina Massimo Castelli – Questo diventa più che mai necessario in un periodo in cui aumenta notevolmente il numero di autobus turistici e anche di mezzi pesanti adibiti al trasporto merci nei paesi più frequentati dai visitatori”.