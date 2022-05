Presentata questa mattina “Estate Canturina 2022”. L’Amministrazione Comunale, in co-progettazione con la cooperativa sociale Mondovisione e con la partecipazione di numerose associazioni locali ha presentato la rassegna di eventi che inizierà giovedì 02 giugno e si concluderà mercoledì 02 ottobre.

72 gli appuntamenti per grandi e piccini in programma, ma non è detto che possano aggiungersene altri. Prevista la partecipazione agli eventi anche di alcuni personaggi di spicco, come Daria Bignardi e Maurizio De Giovanni.

“Finalmente la nostra Cantù riparte”. Ha commentato il sindaco, Alice Galbiati.

“Ciò che abbiamo appreso dalla pandemia è il senso di solidarietà e di comunità. Torneremo a vivere il centro città, ritrovando quella normalità che ci è a lungo mancata”, aggiunge l’assessore comunale alla Cultura Isabella Girgi.

E mentre la Città del Mobile è pronta a partire con una ricca e variegata offerta di appuntamenti estivi, ancora nulla è dato sapere riguardo alle manifestazioni in programma nel capoluogo lariano.

Nonostante manchi meno di un mese all’avvio ufficiale dell’estate, il calendario di Como non è ancora stato pubblicato.

La speranza è che non si debba attendere il termine delle elezioni per ricevere notizia di un calendario -per forza di cose- abbozzato all’ultimo momento che certamente non potrà far altro che colmare solo in parte il vuoto organizzativo.