Il parchetto di via Vittorio Emanuele a Como rimane transennato. E sfuma anche l’ipotesi della riapertura dell’area ma senza giochi. Lo scorso cinque maggio, la segnalazione di un cittadino al comando dei carabinieri di Como per sottolineare i problemi e la pericolosità del giardino. Dopo l’esposto, i sopralluoghi nell’area ludica da parte della polizia locale e dell’ufficio Parchi e giardini rispettivamente il 19 e 20 maggio. Controlli dai quali è emerso- si legge nell’ordinanza sindacale – “un ulteriore ammaloramento della pavimentazione e dei giochi, tale da non garantire i necessari standard di sicurezza”. Inevitabile quindi la chiusura del parchetto.

Nonostante l’ulteriore sopralluogo con l’assessore ai lavori Pubblici di Como, Pierangelo Gervasoni per valutare le possibili alternative di riapertura, ad oggi ancora una soluzione non c’è. E in vista delle elezioni, è difficile pensare che l’amministrazione uscente ne possa trovare una in tempi brevi. Il documento di fattibilità per la “riqualificazione del parchetto e per l’integrazione di giochi nel il giardino di via El Alamein” è stato approvato l’11 novembre 2021. Prevede “il rinnovo e la messa in sicurezza dello spazio attraverso l’adeguamento e/o l’integrazione dei giochi anche inclusivi, oltre all’adeguamento/sistemazione della pavimentazione”. Il 21 aprile 2022 è arrivata l’approvazione del progetto definitivo. “La procedura di gara per l’affidamento dei lavori verrà esperita nel mese di giugno” si legge nell’ordinanza del sindaco Mario Landriscina. Ciò detto, l’area potrebbe quindi rimanere chiusa fino all’autunno.