Rocambolesco incidente a Plesio (Calveseglio) poco prima delle 19. Da quanto è stato possibile ricostruire un’auto si è ribaltata finendo sulla provinciale. La vettura sarebbe uscita di strada, per causa ancora in corso di accertamento, e dopo aver proseguito lungo una scarpata è finita sulla provinciale sottostante. Fortunatamente non passavano altri veicoli in quel momento. Ingente la mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze e l’automedica. In volo si è alzato anche l’elisoccorso. Risultano tre feriti. Tre giovani di 17, 18 e 25 anni. Dopo la chiamata in codice rosso (quindi massima gravità) i mezzi stanno rientrando in codice giallo (media criticità).

Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco e i carabinieri di Menaggio che stanno ricostruendo la dinamica dello schianto.