Inseguimento in auto e a piedi sulla superstrada, doppio speronamento e arresto. Scene da film attorno alle 12.15 di oggi in Brianza. Strada statale 36 temporaneamente bloccata e ingente mobilitazione delle forze dell’ordine in un momento in cui erano moltissime le auto in transito nella zona.

I carabinieri della stazione di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, in via XXIV Maggio, a Capriano di Briosco, sono stati quasi travolti da una Bmw serie1 proveniente da Inverigo. La macchina avrebbe cercato di speronare l’auto dei militari dell’Arma, invadendo la corsia opposta. Il carabiniere alla guida è riuscito a sterzare per evitare l’impatto.

La Bmw è fuggita a forte velocità, inseguita dai carabinieri. I fuggitivi hanno imboccato la strada statale 36 in direzione Milano. All’altezza dell’uscita di Fornaci, la Bmw ha speronato la fiancata destra della Subaru dell’Arma. I carabinieri hanno comunque continuato l’inseguimento. Dopo un breve tratto, il conducente della Bmw ha colpito una seconda volta le forze dell’ordine con maggiore violenza.

Nel secondo impatto, sulla Bmw sono scoppiati gli airbag. Mentre i carabinieri hanno bloccato la strada dunque, i fuggitivi sono stati costretti a fermarsi. Il conducente della Bmw, un 21enne marocchino, ha provato a scappare a piedi attraversando anche lo spartitraffico della superstrada ma è stato inseguito, bloccato e arrestato per resistenza. Continuano le ricerche del passeggero, che è riuscito ad allontanarsi e far perdere le proprie tracce nella zona boschiva a lato della superstrada.