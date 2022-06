Mobilitazione in riva a Faggeto Lario per una lite tra due persone, pare per un passo carraio. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l’ambulanza. Il mezzo di soccorso – constatando l’assenza di feriti – stava andando via. Ma in pochi istanti uno dei due coinvolti, un 28enne, si è sentito male. Gli uomini del 118 sono quindi tornati indietro. Non è chiaro se sia subentrato un malore legato allo stato di agitazione per la discussione o se durante la lite ci sia stato qualche momento di tensione, poi degenerato. Il 28enne è stato portato all’ospedale Sant’Anna, in codice rosso. I fatti risalgono alle 17.