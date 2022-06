Incidente attorno alle 11 a Como, in viale Roosevelt all’incrocio con via Sant’Abbondio, davanti alla questura cittadina. Lo scontro fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte, ma il traffico è andato in tilt nella zona.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute dopo lo scontro. L’incrocio è stato più volte segnalato come pericoloso e spesso si verificano situazioni di rischio. Questa mattina l’impatto, fortunatamente non violento tra più vetture. Un uomo di 43 anni ha riportato ferite lievi, illesi gli altri occupanti delle macchine, compresi alcuni bambini.

Sono intervenuti gli agenti della questura e della polizia locale, oltre ai carabinieri di Como. Per i rilievi e le operazioni di soccorso si sono verificate lunghe code in tutta la zona.