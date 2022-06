Lite in casa, tenta di strangolare il coinquilino, arrestato dagli agenti della polizia locale un 37enne nigeriano. I vigili sono intervenuti mercoledì sera in un appartamento in piazza Camerlata per la segnalazione di una violenta lite degenerata in violenza. All’arrivo nell’appartamento, gli agenti della polizia locale hanno trovato due uomini che stavano discutendo. Uno ha aggredito l’altro e gli avrebbe anche messo le mani al collo nel tentativo di strangolarlo. Per bloccarlo, gli agenti hanno utilizzato anche lo spray urticante.

L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di resistenza e accusato anche di lesioni e minacce. La vittima, un 20enne coinquilino dell’uomo con cui stava litigando è stato medicato al Sant’Anna e ha una prognosi di 15 giorni. Il 37enne è stato processato oggi con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato ed è stato rimesso in libertà in attesa della prossima udienza fissata per dicembre.