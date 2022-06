Incidente di Carate Urio. E’ ancora in prognosi riservata all’ospedale di Varese il 26enne di Olgiate Comasco coinvolto sabato scorso nel drammatico scontro sulla Statale Regina costato la vita a Giulia Masiello, anche lei 26enne, residente ad Appiano Gentile. La procura di Como ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, coordinata dal pubblico ministero Antonio Nalesso. I carabinieri, intervenuti per i rilievi, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Giulia Masiello, educatrice in un asilo nido di Appiano Gentile, sabato scorso era in moto con il fidanzato. Attorno alle 20.30, mentre percorrevano la statale Regina, all’altezza di Carate Urio, per cause ancora da chiarire si sono scontrati con un’auto condotta da un uomo di 78 anni. Sulla macchina viaggiava anche il nipote 18enne dell’uomo.

Dopo il violento impatto, le condizioni dei due motociclisti sono apparse subito gravissime. Per Giulia in particolare, nonostante i rapidi soccorsi non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il fidanzato è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Varese, dove è ancora ricoverato in gravissimi condizioni. Ha subito nelle scorse ore un nuovo intervento chirurgico e resta in prognosi riservata. I carabinieri di Como stanno ricostruendo la dinamica del drammatico impatto.