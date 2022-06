“So che avremo in Beppe Sala, che ringrazio, e in Milano alleati importanti per la nostra idea di città: dinamica, orgogliosa, di riferimento”. Sono le parole della candidata sindaco del centrosinistra per Como Barbara Minghetti.

“Grande attenzione ai quartieri ma attenzione operativa – ha detto Sala in riferimento al programma elettorale di Minghetti – Attenzione alle persone e in particolare a tutti coloro che sono in difficoltà e al profilo turistico. Como può e deve fare molto di più. Infine la capacità di mettere Como al centro di un sistema territoriale e di legame con le altre città”.