Bartolich: “Necessario l’assessore alla semplificazione”.

Potenziare le funzioni del responsabile per la semplificazione amministrativa e creare una delega ad hoc per un assessore della giunta. E l’obiettivo della candidata sindaco per Como, Adria Bartolich, sostenuta da Civitas e Il Bene Comune.

“Molte volte si crede che la digitalizzazione sia il solo strumento utile e possibile – spiega – Ignorare che alcuni cittadini non possono, non riescono o non vogliono accedere ai sistemi digitali significa escludere e creare differenze tra cittadino e cittadino. Per questi motivi vogliamo creare una commissione per la digitalizzazione dei processi comunali e innovazione tecnologica e una precisa delega alla semplificazione che sarà in capo ad un assessore del Comune di Como”.