Dote Scuola, sportelli del Comune per le domande. Il Comune di Como offre assistenza per compilare la richiesta della Dote Scuola di Regione Lombardia a chi non ha la disponibilità di un pc o non è in grado di compilarla in autonomia.

Gli operatori sono disponibili esclusivamente su appuntamento e riceveranno una persona alla volta che avrà obbligo di indossare mascherina e guanti.

• Centro civico Como Centro – via Collegio dei Dottori n. 9

per appuntamento tel. 031260576 – 3487704909

• Centro civico Como Nord – via Segantini n. 2

per appuntamento tel. 031542780 – 3421567852

• Centro civico Como Albate – via Sant’Antonino n. 2

per appuntamento tel. 031523350-3465006330

Possono presentare domanda gli studenti fino a 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia, con valore ISEE fino a euro 15.748,78, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione, sia di istruzione e formazione professionale) nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, oppure istituzioni formative accreditate. Gli istituti scolastici devono avere sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza.

Può essere presentata domanda anche per gli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, o che nell’anno scolastico e formativo 2022/2023 frequenteranno una classe della scuola secondaria di primo o secondo grado o una classe dell’istruzione e formazione professionale.