Rimarrà chiusa probabilmente almeno fino alla metà della prossima settimana la Regina Vecchia a Laglio. La strada è stata investita da sassi e detriti nella notte tra lunedì e martedì scorsi, quando si è verificata una nuova frana durante un violento temporale.

La messa in sicurezza

I tecnici e gli operai dell’amministrazione provinciale e delle ditte incaricate stanno lavorando ininterrottamente da martedì scorso per rimuovere sassi e fango. La sede stradale è stata ormai in gran parte liberata, ma l’intervento prosegue per terminare l’opera e per la messa in sicurezza. Prima della riapertura dovrà essere effettuato un sopralluogo, anche con i geologi, per valutare lo stato di sicurezza della zona nuovamente investita da una frana.

La Regina Vecchia sarà riaperta solo quando ci sarà la certezza che non ci siano rischi per il transito. Probabilmente sulla strada il transito sarà vietato almeno fino a giovedì prossimo. Deviati inevitabilmente anche i mezzi del trasporto pubblico.

Il sindaco

“Capisco lo sconforto dei cittadini che hanno subito danni, soprattutto per l’insicurezza che questo secondo evento, sicuramente, provocherà – ha scritto intanto sui social il sindaco Roberto Pozzi – Gli siamo stati vicini e continueremo a farlo. Con l’impegno di sempre. Abbiamo provveduto per tempo a distribuire i soldi che grazie alla campagna di raccolta fondi lanciata dall’amministrazione sono stati raccolti, circa 160mila euro. Insufficienti, certamente, ma già qualcosa. Il problema di fondo e lo vado ripetendo da anni è che manca un intervento straordinario, un Piano Marshall per la salvaguardia ambientale, a livello nazionale. Come mancano procedure che garantiscano, nelle emergenze, di poter intervenire con la massima velocità, bypassando le normali pastoie burocratiche”.