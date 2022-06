Riorganizzazione dei punti tampone Covid dell’Asst lariana. A fronte del calo della domanda, l’attività da domani prevede nuovi orari.

Il Punto Tamponi di Como in via Napoleona seguirà questi orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 15, il sabato dalle ore 8 alle ore 12.

Il Punto Tamponi di Cantù dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 10, stessi giorni e stessi orari per quello di Menaggio.



Mentre nulla cambia per quanto riguarda le modalità di accesso. Il caso sintomatico deve contattare il proprio medico di famiglia o il servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) per una valutazione del caso.

Se il medico ritiene necessario un tampone: può eseguire il tampone direttamente. Oppure può prenotarlo sul sistema regionale o può prescriverlo con ricetta dematerializzata con la quale il paziente può recarsi nei punti tampone (cosiddetta autopresentazione).

Accoglienza degli ucraini

L’emergenza Covid in questi ultimi mesi si è intrecciata con l’emergenza Ucraina. Asst Lariana su questo fronte fa sapere che i cittadini ucraini in arrivo nella provincia di Como, possono fare riferimento alla Casa di Comunità di via Napoleona in città. In questa sede è possibile usufruire di alcuni servizi. Dal tampone Covid, al rilascio del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) per l’accesso alle prestazioni sanitarie, visita medica, vaccinazioni.

Giorni e orari

Per il rilascio del codice STP l’orario è: lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 10. Le visite mediche e le vaccinazioni sono previste il giovedì dalle ore 8 alle ore 14; mentre per l’esecuzione del tampone nasofaringeo (da effettuarsi entro 48 ore dall’arrivo in Italia) dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 15, il sabato dalle ore 8 alle ore 12.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Asst Lariana www.asst-lariana.it.