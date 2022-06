Como invasa dai turisti tra Villa Olmo blindata e hostess per la biglietteria della Navigazione dove da giorni si registrano code lunghissime di visitatori sotto il sole. Centinaia di persone in fila pur di concedersi una gita in battello e visitare i paesi del lago.

Il nuovo punto informazioni permette di aiutare e informare i turisti nel tentativo di snellire le code, facilitando – laddove possibile – l’acquisto dei tagliandi on line.

Moltissimi gli stranieri tornati sul Lario. Le provenienze confermano i mercati di riferimento storici, Germania e Svizzera, ma anche Regno Unito e soprattutto il ritorno degli americani. Ma il meteo favorevole incentiva le gite fuori porta e il turismo di vicinato, di chi cioè arriva in città per un solo giorno. Pieni anche i lidi e le piscine, a significare che anche i comaschi che non si sono mossi hanno cercato di approfittare comunque di quale momento di relax al sole.

Delusione per chi passeggiando in direzione di Villa Olmo si è trovato a constatare che la storica dimora è blindata. Fino al prossimo 4 luglio inaccessibile l’edificio una parte del parco e quasi la totalità dei parcheggi per la cerimonia di nozze di un miliardario inglese. Un milione e 300mila euro la somma versata al Comune per affittare il compendio. Con buona pace di comaschi e turisti a cui è consentito passare solo nella parte di parco verso il lago. La questione è stata al centro della campagna elettorale negli ultimi giorni. Inevitabili i disagi anche sul fronte della sosta.