Elezioni amministrative, il lungo lunedì di Etv dopo il voto di domenica 12 giugno. La maratona elettorale di Etg, per seguire lo spoglio, inizierà alle 16 e proseguirà fino a notte. Una diretta per accompagnare i telespettatori comaschi e lombardi nel vivo dei risultati.

In totale sono 15 i comuni al voto, i più grandi sono Como e Erba (8 candidati sindaco il primo e tre il secondo). Sono gli unici due territori che potrebbero andare al ballottaggio. Oltre alle amministrazioni che rinnoveranno sindaci e consigli comunali, i cittadini sono chiamati alle urne anche per i 5 quesiti referendari sulla giustizia.

Negli studi di Etv ospiti e commentatori, continui approfondimenti curati dalla redazione di Etg e costanti aggiornamenti sugli scrutini, collegamenti in esterna con le sedi di partito e dalle sedi istituzionali. Numeri, dati, commenti, tendenze locali e nazionali.

I riflettori degli studi di Etv si accenderanno come detto dalle 16 e resteranno accesi a oltranza: con una continua alternanza di candidati in studio. Vincitori e vinti si confronteranno a tutto tondo.

Alcuni numeri che riguardano le amministrative: 15 i comuni comaschi al voto, 133 le sezioni, 124.758 gli elettori al 45esimo giorno, più donne che uomini.