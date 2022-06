Elezioni Amministrative 2022. Domani – domenica 12 giugno – si vota per le elezioni amministrative. Seggi aperti dalle 7 alle 23. L’elettore dovrà essere munito di tessera elettorale e documento di riconoscimento.

Come si vota

Nei comuni con più di 15mila abitanti – per la provincia di Como dunque soltanto il capoluogo lariano ed Erba – è possibile tracciare una croce sul nome del candidato sindaco per votare soltanto il candidato e non una delle liste o dei partiti a lui collegati. Si può votare tracciando una croce sul simbolo della lista, e in questo caso il voto viene attribuito sia alla lista che al candidato sindaco. Si può fare la “X” sia sul simbolo della lista che sostiene un candidato sindaco, sia sul nome del candidato, dando il voto a entrambi e infine è possibile anche il voto disgiunto: tracciando una croce sul nome di un candidato sindaco e una sul simbolo di una lista che appoggia un candidato diverso.

Nei comuni sotto i 15mila abitanti si può tracciare un segno sul nominativo del candidato sindaco o sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso, il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato.

Preferenze

Anche per le preferenze le modalità cambiano in funzione della popolazione dei comuni: nei comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti si può esprimere una sola preferenza per un candidato consigliere comunale. Nei comuni con almeno 5mila abitanti è possibile esprimere fino a un massimo di due preferenze, all’interno della stessa lista o partito: si esprimono scrivendo il cognome dei candidati (o il nome e cognome in caso di omonimia) e, nel caso di due preferenze, bisogna indicare un uomo e una donna. Se si scelgono due candidati dello stesso genere la seconda preferenza viene annullata per effetto delle regole sulle “quote rosa” e sulla parità di genere.

È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Nei comuni oltre i 15mila abitanti in caso di parità di voti si procede a un turno di ballottaggio domenica 26 giugno tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

