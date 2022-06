Quindici Comuni al voto domani per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Sono quasi 125mila i cittadini del territorio provinciale chiamati e eleggere il nuovo sindaco. Tra i Comuni al voto Como e Erba, gli unici con più di 15mila residenti, nei quali quindi è possibile l’eventuale turno di ballottaggio, il 26 giugno prossimo. Urne aperte nella sola giornata di domani dalle 7 alle 23.

Gli elettori

Secondo i dati pubblicati dalla prefettura di Como, sono complessivamente 124.653 gli aventi diritto al voto nei comuni interessati dalle elezioni amministrative. Sono 64.359 le donne e 60.294 gli uomini. Quasi 14mila i votanti iscritti al registro dei residenti all’estero. Complessivamente saranno allestite 133 sezioni elettorali.

Como

A Como sono 8 i candidati sindaci, sostenuti da 15 liste. Nel capoluogo, gli aventi diritto al voto sono poco più di 72mila. Saranno allestite 74 sezioni, più cinque speciali in strutture sanitarie e residenze per anziani, compreso un seggio per persone positive al Covid. Per informazioni sul seggio covid e sulla documentazione necessaria è possibile contattare l’ufficio elettorale allo 031 252241. In caso di smarrimento, furto o tessera elettorale completa, è possibile chiedere un nuovo documento. L’ufficio elettorale è aperto domani dalle 7 alle 23.

Erba

A Erba sono tre i candidati sindaco e anche in questo caso, come a Como, è possibile che si renda necessario il ballottaggio per la scelta del sindaco. Sono quasi 13.500 i cittadini chiamati al voto.

Gli altri Comuni

Gli altri Comuni al voto sono Alta Valle Intelvi, Appiano Gentile, Barni, Beregazzo, Blessagno, Brienno, Gera Lario, Guanzate, Orsenigo, Porlezza, Rovello Porro, San Bartolomeo Val Cavargna e San Fermo della Battaglia.

Il comune più piccolo tra quelli al voto è Blessagno. Secondo gli ultimi dati della prefettura, gli aventi diritto al voto sono 310. Segue Brienno con 316. Sotto i mille votanti anche Barni, Gera Lario e San Bartolomeo Val Cavargna.