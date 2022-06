Aggredito e minacciato in un parcheggio a Como, due persone denunciate dalla polizia. Il violento episodio sarebbe scaturito da una lite per il mancato pagamento di una rata per l’acquisto di una macchina.

La minaccia

Ieri pomeriggio, la centrale operativa della questura di Como ha ricevuto una richiesta di aiuto da un comasco di 48 anni che diceva di essere stato minacciato. L’uomo era nel parcheggio di un supermercato in via Colombo ed è stato raggiunto dagli agenti delle volanti della polizia di Stato.

Il 48enne ha spiegato di essere stato aggredito e minacciato da due uomini, un ex collega di 38 anni e un 55enne. All’origine della violenza l’acquisto di un’auto che la vittima non avrebbe terminato di pagare. L’uomo, che avrebbe ammesso di non aver versato alcune rate dicendo che era in difficoltà per aver perso il lavoro, sarebbe stato bloccato nel parcheggio dal venditore della macchina che poi, con il complice lo avrebbe malmenato e gli avrebbe portato via le chiavi.

La denuncia

Gli agenti, dopo aver ricostruito quanto accaduto, hanno portato i due presunti aggressori in questura. Entrambi, dopo gli accertamenti, sono stati denunciati per violenza privata e minaccia. La macchina è stata comunque lasciata alla vittima, che risulta comunque il legittimo proprietario pur dovendo completare il pagamento.