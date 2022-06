A Barni eletta sindaco Daniela Gerosa della lista “Arcobaleno per Barni” con 177 voti a favore.

Si ferma invece a 68 preferenze lo sfidante Francesco Rusconi della lista “La Torre Civica”. Entrambi i candidati sindaco si dichiarano in continuità con l’amministrazione uscente guidata da Mauro Caprani.



A Brienno, paese sulla sponda occidentale del Lago di Como, eletto sindaco Matteo Vitali sindaco con “Vivere Brienno”, la stessa civica che ha vinto cinque anni fa elezioni. Sono 171 i voti a favore di Vitali, soltanto sei le preferenze per lo sfidante, Pablo Algieri di Rivoluzionari Europei.



A guidare la giunta di Appiano Gentile per i prossimi cinque anni sarà Fabrizio Rusconi con la lista “Insieme per Appiano” che ha ottenuto 1.873 voti, il 66%. Si ferma a 965 preferenze, il 34%, Sara Volonterio con la “Nuova Appiano”.



Il sindaco uscente Luigi Abati riconfermato primo cittadino a Beregazzo con Figliaro con la lista civica “Progetto Futuro” che ha ottenuto 79,81% dei consensi contro il 20,19% dello sfidante Salvatore Foglia con “Insieme per Beregazzo con Figliaro”.



Netta vittoria di Maddalena Pinti che diventa il nuovo sindaco di Orsenigo. Con la lista “Insieme per Orsenigo” ha ottenuto il 75,5% dei voti contro il 24,50% preso da Valerio Palamini con “Noi di Orsenigo”.



Sfida combattuta a Rovello Porro che viene vinta da Marco Volontè, nuovo primo cittadino con la lista “L’Unione fa Rivello” che ha ottenuto 1.252 preferenze, il 54,8%. Si ferma a 1.031 (45,16%) consensi Paolo Pavan “Per Rovello”.



La sfida tra donne a San Bartolomeo Val Cavargna è stata vinta da Eleonora Bari, eletta nuovo sindaco del paese della lista civica “Insieme per San Bartolomeo Val Cavargna” che ha ottenuto l’85,35% di preferenze. Ha raggiunto la quota del 14,65% la sfidante, la mistress Doha Zaghi, 31 anni, alla guida della lista del partito gay Lgbt+.



A Gera Lario eletto sindaco Oscar Mella con “Rinnovamento Gera Lario” che ottiene 371 voti, il 63,42% battendo lo sfidante Piergiuseppe Cavallari con la lista “Progetto comune per Gera Lario” che si ferma a 241 consensi (il 36,58%).



La sfida tra Grandi nel comune di Alta Valle Intelvi viene vinta da Marcello Grandi con “Insieme per Alta Valle Intelvi” che sfiora il 70% di preferenze – il 68,78 il dato esatto – e batte l’omonimo Luigi Grandi con la lista “Solo Cose Belle” che arriva al 31,22%.



La corsa a tre per Guanzate viene vinta da Ivano Bernasconi con “Guanzate sì” che diventa sindaco con il 39,88% delle preferenze che supera di poco Giovanni Somaini con il 37,31% con “Insieme”. Fermo al 22,81% Cinzia Negretti, sindaco uscente di Guanzate alla guida della lista “Iniziativa Viva”.



Nessuna novità per San Fermo della Battaglia. Confermato sindaco Pierluigi Mascetti con il 77,19% con la lista “Progetto San fermo”. Fermo al 22,81% la lista “San fermo Insieme” di Maurizio Falsone.

A Porlezza e Blessagno, comuni con un solo candidato, eletti rispettivamente Sergio Erculiani (Passione Comune) e Piero Righetti (Blexum).

