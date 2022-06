“I primi risultati dello spoglio ci dicono che i comaschi scelgono un progetto, un’idea, un metodo, una forza di governo piena di energia e di voglia di fare”. Così commenta i primi dati sulle amministrative a Como la candidata sindaco del centrosinistra Barbara Minghetti, al momento (21 sezioni scrutinate su 74) in testa.

“Ci dicono che ci troviamo in un momento di straordinaria complessità, di sfide locali e globali da affrontare e vincere, e che i comaschi hanno chiaro che non si può fare con un uomo solo al comando, né con una destra lontana dalle vere esigenze della città, ma solo attraverso un lavoro serio di rete e di relazione e l’ascolto di tutta la città – continua Minghetti – Ci dicono – soprattutto – che ci sono moltissimi comaschi che hanno scelto di non scegliere, e questo è il dato su cui dovremmo tutti riflettere”.

“Non so con che percentuali e con quanti voti si chiuderà il primo turno, so per certo che il mio compito, da domani, sarà quello di parlare con chi non si è sentito rappresentato. Queste elezioni devono far vincere Como”.