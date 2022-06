Ieri il voto, oggi lo spoglio. ETV ha in programma una maratona elettorale per informare i telespettatori, analizzare i dati e gli scenari (locali e nazionali), ascoltare la voce dei protagonisti.

A partire dalle 16 e fino a notte. Una lunga diretta per accompagnare comaschi e lombardi nel vivo dei risultati. Oltre alle amministrazioni che rinnoveranno sindaci e consigli comunali, i cittadini sono chiamati alle urne anche per i 5 quesiti referendari sulla giustizia.

Negli studi di Etv ospiti e commentatori, continui approfondimenti curati dalla redazione di Etg e costanti aggiornamenti sugli scrutini, collegamenti in esterna con le sedi di partito e dalle sedi istituzionali. Numeri, dati, commenti, tendenze. In tutta Italia saranno 978 i comuni dove si eleggerà un nuovo primo cittadino. Per un totale di quasi 9milioni di italiani chiamati alle urne. Nel comasco si parla di 15 amministrazioni in totale e quasi 125 mila elettori.

Il primo dato che sarà a disposizione sarà quello dell’affluenza, che già potrà dire molto. In particolare per i referendum. Per la validità della consultazione è necessario che si rechi ai seggi la metà degli aventi diritto al voto più uno.

I riflettori degli studi di Etv si accenderanno come detto dalle 16 e resteranno accesi a oltranza: con una continua alternanza di candidati in studio. Vincitori e vinti si confronteranno a tutto tondo.