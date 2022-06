Drammatico incidente nella tarda serata di ieri a Cremia, sulla statale Regina. Una donna di 66 anni ha perso la vita, mentre il marito, 68 anni, è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Varese. La coppia viaggiava in sella a una moto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un’auto ed è andata poi a finire contro un muro.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 23. La donna, Carmen Maspero, residente a Capiago Intimiano, era sulla moto condotta dal marito. Stavano percorrendo la Regina in direzione di Como quando, in territorio di Cremia, il conducente ha urtato un’altra vettura sulla quale viaggiava una coppia con una bambina di 6 anni. Dopo l’urto, avvenuto per cause ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo della moto ed è finito contro un muro di un’abitazione.

Dopo l’impatto, le condizioni della donna sono apparse subito disperate e purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante il rapido intervento dei soccorsi. In gravissime condizioni anche il marito, trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale di Varese, dove è ricoverato in prognosi riservata. Spaventati ma praticamente illesi gli occupanti della vettura.

Per i soccorsi sono intervenute tre ambulanze e l’automedica del 118, oltre all’elicottero. Mobilitati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Menaggio. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi e sono ora al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente.