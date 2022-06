Incidente in autostrada. E’ di cinque feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di uno scontro avvenuto questa mattina sull’autostrada A9, nel tratto tra Turate e Saronno. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine tre veicoli, fra i quali un mezzo pesante si sono scontrati. Il camion coinvolto nell’impatto si è ribaltato.

Ingente la mobilitazione dei soccorsi, con i mezzi del 118 e i vigili del fuoco.

Una donna di 46 anni è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Legnano. Ferite meno gravi per un 45enne e un 19enne, entrambi trasportati a Saronno. Non hanno avuto bisogno del traporto in ospedale invece una 42enne e un uomo di 33 che hanno riportato solo lievi traumi. Ripercussioni sul traffico per le operazioni di soccorso e di ripristino della carreggiata. La dinamica è al vaglio della polizia stradale.