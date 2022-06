Sorpreso dagli agenti della polizia locale di Como a rubare una biciletta in piazza Verdi, un 25enne residente nel capoluogo lariano è stato arrestato per furto aggravato. L’intervento dei vigili nel pomeriggio di ieri. Gli agenti erano impegnati in un servizio di controllo in città quando sono stati avvicinati da un uomo che ha segnato loro un possibile furto in atto.

La pattuglia è subito intervenuta e ha notato il sospettato che aveva appena divelto il lucchetto di una bici legata nella rastrelliera. L’uomo, un 25enne è stato portato al comando e poi arrestato per furto aggravato. La bici, del valore di circa 500 euro è stata riconsegnata al proprietario.

L’uomo arrestato, processato con rito direttissimo ha chiesto i termini a difesa ed è stato rimesso in libertà in attesa della prossima udienza fissata per il 21 giugno prossimo.